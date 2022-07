AI Risks Mitigation – The European Way: confronto tra istituzioni e aziende...

“AI Risks Mitigation – The European Way” è il titolo del workshop che si è tenuto oggi nella bellissima cornice del CUFA, il Circolo Ufficiali Forze Armate. Tra i presenti anche i componenti del CEN/CLC – JTC21 Ahg8, AI Risks Management, the European Committee for Standardization.

È stato un importante momento di incontro e confronto tra le istituzioni, italiane ed europee, e le aziende leader del settore. Comprendere e valutare l’intelligenza artificiale diventa una sfida ed una necessità per affrontare consapevolmente e meglio il futuro. Centrale la tematica su come mitigare i rischi connessi all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Continueremo a seguire i lavori della Commissione UE in merito all’Artificial Intelligence Act. Stay tuned…

È nostro dovere impegnarci a costruire un’Europa pronta per l’era digitale, con più opportunità grazie a una nuova generazione di tecnologie > https://ec.europa.eu