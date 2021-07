Amministrative: Un modello nuovo per Salerno

Sono in treno, direzione Salerno.

Ieri mattina ho ricevuto il Timbro per certificare le liste elettorali in occasione delle prossime amministrative2021.

Su questo punto voglio essere chiaro.

Nonostante i momenti complicati che il MoVimento 5 Stelle sta attraversando a livello nazionale, alle prossime elezioni locali la nostra città avrà sicuramente una lista (forse anche più di una) in cui, al di là dei simboli, confluiranno le esperienze e le competenze di chi ha in mente un modello nuovo per Salerno, con un’amministrazione capace di mettere al centro ogni giorno le esigenze del cittadino, superando le concezioni arcaiche di coloro i quali, in tutti questi anni, hanno utilizzato la città per gonfiare la propria immagine personale e perseguire esclusivamente i propri interessi.