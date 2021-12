Audizione del Comandante del Comando per le Operazioni in Rete (COR-DIFESA)

Questa settimana, in Commissione IV Difesa, c’è stata l’interessante audizione del Comandante del COR-DIFESA, Ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, sugli aspetti relativi alle politiche della difesa nel dominio cybernetico.

Il numero uno del Comando per le Operazioni in Rete ha fatto il punto della situazione mostrando come è nato, come è cresciuto e come ha reso operativo il nuovo comando che oggi pone la Difesa tra le pubbliche amministrazioni più pronte ad affrontare la complessa sfida sella cybersecurity.

Abbiamo appreso che il COR è vicino alla “Full Operation Capability”, e ritengo sia ora necessario stimolare e sollecitare tutti i ministeri a fare la loro parte. Non possiamo permetterci di fallire l’appuntamento del buon utilizzo delle risorse del PNRR che nella Missione 1 mette a disposizione dell’Italia oltre 40 miliardi. La neocostituita Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, appena raggiungerà una discreta operation capability, darà ulteriore spinta a questa sfida sempre più decisiva per il Sistema Paese. Il Direttore dell’ACN, Roberto Baldoni, sta curando nei minimi dettagli ogni singolo aspetto.

Forse, come già dichiarai qualche anno fa, sarebbe opportuno iniziare a lavorare seriamente alla creazione di un Ministero ad hoc, il Ministero per il dominio Cyber. In questo modo consentiremmo, alla futura e sempre più solida società digitale, di prosperare e di avere una vita più tranquilla.