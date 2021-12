Intelligence Collettiva: parliamo di Servizi Segreti a Salerno

Intelligence Collettiva fa finalmente tappa a Salerno!

Sono felice di comunicarvi che Sabato 18 dicembre, alle ore 11:00, presso il Cinema San Demetrio presenterò il mio saggio dal titolo “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti“, edito dalla Fondazione Margherita Hack.

Un lavoro estremamente diretto che raccoglie le schematizzazioni e i ragionamenti di tanti professionisti del settore, che si occupano o si sono occupati di Intelligence a diversi livelli.

Un libro ideato per consentire a tutti di comprendere i ruoli, l’organizzazione e le responsabilità che sono in capo a quelli che impropriamente spesso vengono chiamati “Servizi Segreti” Italiani.

Insieme a me parteciperà all’evento l’Art director di quest’opera, Michele Maffei, che mi aiuterà a spiegarvi come è nata e come si è sviluppata nel corso del tempo. Cercherò poi di raccontarvi cosa sono realmente quelli che spesso vengono impropriamente chiamati Servizi Segreti, come opera l’Intelligence, ed entreremo all’interno di questo complesso ma affascinante mondo.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Andrea Manzi, Direttore del Quotidiano Del Sud.

Vi aspetto!!!