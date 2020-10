Pratica di Mare: consegna “aquile” ai piloti militari

Oggi ho partecipato alla cerimonia di consegna delle “Aquile” all’Aeroporto militare di Pratica di Mare. È stata un’emozione fortissima appuntarle al petto dei nostri ragazzi.

Un’emozione che ho condiviso con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, e il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante del Comando Scuole e 3^ Regione Aerea.

È la terza volta che ho l’onore di partecipare ad un evento del genere, ma la prima in assoluto in un contesto interforze. Infatti, oggi, sono stati brevettati 29 piloti e 1 navigatore: 15 dell’Aeronautica Militare, 6 dell’Esercito Italiano, 4 dell’Arma dei Carabinieri e 5 della Guardia di Finanza.

Il Sottosegretario Tofalo consegna le aquile turrite ai neo piloti militari 🔴 Sono all'aeroporto di Pratica di Mare per la consegna delle aquile turrite ai neo piloti militari. Seguite la diretta! Pubblicato da Angelo Tofalo su Giovedì 1 ottobre 2020

Ho voluto rimarcare il grande lavoro svolto dai nostri piloti e dagli equipaggi dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze armate e Corpi dello Stato durante l’emergenza Covid-19. È stato fondamentale per il Paese il loro contributo nel trasporto in bio-contenimento dei nostri connazionali, nei trasporti aerei a favore della Protezione Civile Nazionale e nelle missioni internazionali.

I professionisti della Difesa hanno lavorato giorno e notte, 24 ore su 24, con grande impegno e dedizione per la sicurezza di tutti i cittadini. Ho quindi sottolineato ancora una volta come la Difesa sia un solido pilastro e punto di riferimento per il Paese.

I piloti e il navigatore che sono stati brevettati oggi fanno parte di più Forze armate e Corpi dello Stato, piloteranno aeromobili diversi e svolgeranno compiti differenti ma, da questo momento, saranno accumunati da un’aquila sul petto, frutto di un duro e intenso lavoro.

Voglio ringraziare di cuore tutti gli istruttori che hanno portato avanti l’addestramento anche in condizioni di massima allerta nazionale, sono loro a rendere grande il modello addestrativo italiano che è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. L’Arma Azzurra, infatti, è un riferimento internazionale importante per le aeronautiche delle altre nazioni perché offre un modello tra i più tecnologici e moderni che punta a standard qualitativi sempre più elevati.

Infine, ho voluto rivolgere un pensiero commosso ad Aurelio Visalli, militare della Guardia Costiera a cui oggi abbiamo dato l’ultimo saluto. Il suo è stato il più alto esempio di spirito di sacrificio che deve spingerci a dare il massimo per il Paese e fare sempre meglio.

È stato davvero emozionante parlare a cuore aperto a questi ragazzi e a chi ogni giorno contribuisce a rendere grande l’Italia a livello internazionale. Il Paese è orgoglioso di voi