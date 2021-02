COVID, vaccino Astrazeneca: 249.600 dosi in partenza dall’aeroporto dell’Aeronautica Militare

Nel tardo pomeriggio di oggi, dall’aeroporto dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, partirà la distribuzione delle 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca, giunte nei giorni scorsi nell’hub nazionale.

Come per il vaccino Moderna, saranno i nostri Carabinieri a scortare i mezzi che raggiungeranno i 70 siti italiani per poi essere somministrati. Continua il grande sforzo della Difesa per l’emergenza Covid che ad oggi ha attivato ben 150 Drive-Through-Difesa (DTD), dislocati su tutto il territorio nazionale, e ha impiegato 118 medici e 281 infermieri dell’ Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell’Arma dei Carabinieri in concorso al Servizio Sanitario Nazionale.

La disponibilità complessiva della Difesa è di 200 DTD, 457 medici e 878 infermieri pronti a intervenire secondo le esigenze dettate dalle fasi dell’emergenza. Pensate che i nostri team sanitari hanno eseguito circa 1 milione e 400 mila tamponi. Avanti così

