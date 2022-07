Esame dei documenti sulle Missioni Internazionali in corso

La Difesa e le Forze Armate sono uno dei pilastri su cui regge il nostro Paese. Lo abbiamo visto durante la parte più acuta della pandemia da covid-19, lo stiamo vedendo oggi a causa della crisi russa-ucraina.

Proprio ieri, nelle Commissioni riunite Difesa ed Esteri abbiamo avviato l’esame dei documenti sulle Missioni Internazionali in corso per poter poi deliberare in merito alla partecipazione dell’Italia ad altre operazioni, oltre che sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Le nostre Forze armate portano avanti un lavoro quotidiano e straordinario in Italia e in teatri esteri, operando al fine della realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte, nello spirito dell’articolo 11 della nostra Costituzione.

Ecco delle utili info grafiche che raccontano dove siamo e perché.