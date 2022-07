Incontro con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Luca Goretti

Oggi ho incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a Palazzo AM.

Ho portato il mio saluto e il mio sincero ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Arma Azzurra che quotidianamente lavorano per la Difesa Nazionale, in particolare per quella aerea, soprattutto in un momento così complesso dovuto alla crisi russa-ucraina.

In passato ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare per quasi 3 anni queste fantastiche persone e da testimone diretto posso affermare che l’Aeronautica Militare opera con grandissima professionalità 24 ore su 24 per la sicurezza del Paese e dei cittadini, garantendo il controllo dello spazio aereo e proteggendo gli interessi nazionali nel mondo.

L’Arma Azzurra, che sta velocemente andando verso i suoi primi 100 anni di vita, contribuisce alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, conducendo operazioni in Italia ed all’estero.

Il personale e i velivoli sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso il nostro Paese e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell’uomo.

In questi anni ho capito come la grande operatività dell’Aeronautica richieda un continuo addestramento, dei mezzi ed equipaggiamenti tecnologicamente avanzati, una profonda specializzazione e motivazione del personale, stimolato alla vivacità e alla condivisione delle idee per favorire ispirazione, creatività, innovazione e cambiamento condiviso del processo evolutivo.

L’Aeronautica Militare è inoltre fortemente integrata con le altre Forze Armate nell’ambito dell’Unione Europea e della NATO. La comunità internazionale riconosce da anni alla nostra Aeronautica capacità di eccellenza che le consentono di essere leader in settori quali l’addestramento al volo, il trasporto sanitario in biocontenimento, l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, l’aerospazio e spazio, la gestione logistica avanzata, la meteorologia.