Forze armate: si è conclusa la 36° spedizione italiana in Antartide

Si è conclusa la 36° spedizione italiana in Antartide, alla quale hanno dato un grande contributo anche gli specialisti e i tecnici delle nostre Forze armate.

La spedizione aveva l’obiettivo di condurre ricerca scientifica di eccellenza in ambito antartico. Gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare hanno supportato i ricercatori dell’ENEA nei progetti scientifici, nell’ambito del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

I militari dell’Esercito, in particolare, si sono occupati della manutenzione di mezzi e attrezzature presso la base italiana “Mario Zucchelli” e presso la base italo-francese “Concordia”, dove hanno lavorato al fianco degli altri membri della missione scientifica in condizioni climatiche ed ambientali estreme.

Fondamentale il supporto e le capacità dei palombari del G.O.S. (Gruppo Operativo Subacquei) della Marina Militare, che hanno coordinato le attività subacquee svolte dai ricercatori nell’ambito dei diversi progetti di ricerca, fornendo supporto non solo nell’allestimento delle strutture sperimentali subacquee, ma anche nella raccolta di campioni marittimi per studi tesi all’analisi della biologia marina, del cambiamento climatico e di nuovi biopolimeri in grado di degradare inquinanti organici.

Infine l’Aeronautica Militare ha curato le previsioni meteorologiche garantendo lo svolgimento in sicurezza delle operazioni aeree dedicate al trasporto del personale scientifico, alle operazioni navali e alle traversate per rifornire la base Concordia.