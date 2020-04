Per le festività pasquali 100 militari per Strade Sicure in Campania

La Difesa, in intesa con il Ministero dell’Interno, ha deciso di incrementare, in vista delle festività pasquali, di oltre 100 militari l’Operazione Strade Sicure nella Regione Campania. In particolare le unità aggiuntive andranno ad operare nel territorio dell’aerea metropolitana di Napoli, nell’ambito del contrasto all’emergenza Covid19.

In concorso alle Forze di Polizia, i nostri militari saranno impegnati in prossimità delle aree che di norma registrano una notevole affluenza nei giorni di festa.

Nonostante il momento di grave crisi che stiamo vivendo, le Forze armate stanno continuando a fare la loro parte, mettendo al servizio del Paese grande impegno e professionalità. Proprio per questo motivo, e per valorizzare il lavoro che ogni militare sta continuando a compiere con grande spirito di sacrificio, ieri sera è stato previsto attraverso un emendamento al Decreto Cura Italia, lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per portare da 21 a 40 ore (per 90 giorni a partire dal 17 marzo) il tetto individuale mensile dei compensi per il lavoro straordinario che stanno portando avanti i nostri ragazzi e le nostre ragazze nell’Operazione Strade Sicure.

Mi riempie di orgoglio poter rappresentare pro tempore tutti gli uomini e le donne delle Forze armate che si impegnano 24 ore su 24, sette giorni su sette per la sicurezza della nostra Nazione, soprattutto in un momento come questo.

A tutti voi dico grazie! 🇮🇹