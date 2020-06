“Rinascita-Scott”: Contro la criminalità lo Stato non indietreggia!

I nostri eroi del quotidiano, i Carabinieri del II Reparto investigativo del Ros, del Reparto anticrimine di Catanzaro e del Nucleo investigativo di Vibo Valentia, hanno sferrato un nuovo grande colpo alla ‘ndrangheta!

Al termine delle indagini preliminari dell’inchiesta “Rinascita-Scott” guidata dal Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, è stato notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 479 persone ritenute appartenenti o vicine alla ‘ndrangheta della provincia di Vibo Valentia.

Lo Stato non indietreggia di un millimetro.

Le nostre sentinelle della legalità, lavorano giorno e notte per la nostra difesa e sicurezza. Oggi vorrei ringraziarli uno ad uno con una stretta di mano, per ora gli invio i miei complimenti per ringraziarli a nome del Ministero della Difesa e dell’Italia intera. Siete delle risorse preziose!