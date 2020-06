Questa mattina sono stato in visita al Comando Legione Carabinieri “Lazio” per incontrare e ringraziare personalmente gli uomini e le donne dell’Arma che ogni giorno sono al fianco dei cittadini. Risorse del Paese che garantiscono loro la sicurezza e che servono le istituzioni con altissimo senso del dovere.

Il Comandante, Generale di Brigata Marco Minicucci, e i Comandanti provinciali in collegamento, mi hanno presentato l’organizzazione e aggiornato sulle attività in corso, in modo particolare sul grande lavoro svolto per l’emergenza Covid-19. Abbiamo inoltre approfondito l’impegno operativo, la situazione infrastrutturale e i progetti, le iniziative e le criticità sulle quali stiamo lavorando.

Il Comando Legione Lazio amministra oltre 10700 unità, circa il 10% della forza totale dell’Arma, e si articola in 5 comandi provinciali, 3 gruppi, 42 compagnie, 5 tenenze e 351 stazioni che rappresentano la parte portante dell’Istituzione. Un’organizzazione capillare che è modello di presenza sul territorio, prossimità alla comunità, conoscenza diretta del tessuto sociale ed esempio di storia e tradizioni.

La mia presenza qui è per esprimere riconoscenza verso tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri che ogni giorno sono al fianco dei cittadini. Ciascuno di loro ha dato il massimo soprattutto nella fase dell’emergenza sanitaria e continua a lavorare instancabilmente per assolvere tutti i compiti assegnati.

Nel corso della visita ho avuto modo di salutare il personale in servizio e i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza. In particolare ho voluto esprimere la mia gratitudine e complimentarmi con il Vice Brigadiere Lorenzo Antonio Grasso e l’Appuntato Scelto Pasquale Ciro Spina, effettivi al Radiomobile di Roma, che il 15 giugno scorso hanno salvato da morte certa un 79enne svenuto all’interno di un’auto in fiamme nel quartiere di Pietralata.

Questi sono i nostri Carabinieri, questa è l’Arma, fatta di persone comuni che indossano una divisa e ne conoscono il peso, e nell’ordinarietà di ogni giorno compiono azioni straordinarie.

Non mi stancherò mai di dirvi GRAZIE, come Sottosegretario di Stato alla Difesa pro-tempore ma prima di tutto come cittadino.