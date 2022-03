Tesly, innovazione per la Sicurezza

Questa mattina ho visitato Telsy. Accolto dall’Amministratore Delegato, Dottor Eugenio Santagata e dal Presidente Stefano Grassi, che è anche Security Vice President del Gruppo TIM, dopo un interessante briefing sulle principali attività dell’azienda, ho fatto anche un giro all’interno dei suoi uffici per toccare con mano questa realtà.

Come ho potuto constatare in questa visita l’azienda si pone l’obiettivo di proteggere dati e comunicazioni sensibili, contribuendo al rafforzamento della difesa nazionale.

Quella di oggi è stata un’utile occasione per conoscere le prospettive strategiche e le linee operative di Telsy come centro di competenza per la Sicurezza del Gruppo TIM, il suo ruolo nell’ambito del perimetro di sicurezza cibernetica e del PNRR. Molto interessante, e per me significativo, è stato il confronto sulle tematiche relative la #sicurezza delle comunicazioni.

Pensate che Telsy, ormai divenuto un assetto industriale strategico per il Sistema-Paese, da oltre 50 anni si occupa di ideare e realizzare soluzioni dedicate alla sicurezza delle informazioni.