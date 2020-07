Visita al Comando in Capo della Squadra navale CINCNAV

Il mondo della Marina Militare è davvero affascinante, oggi visitando il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), con l’Ammiraglio di Squadra Paolo Treu, ho visto da vicino e toccato con mano tutte le attività operative e le missioni nelle quali siamo impegnati, anche a livello internazionale.

Le nostre unità navali e i nostri sommergibili, infatti, operano in ogni angolo del mondo e le informazioni che acquisiscono durante le operazioni vengono condivise sia con gli assetti della Difesa italiana, che con i Paesi alleati.

Uno dei ruoli di maggiore rilievo che il nostro Paese svolge a livello internazionale è nell’ambito della missione europea Irini, per la risoluzione della crisi libica.

In contesti così complessi e delicati la Marina Militare, con il CINCNAV, svolge un ruolo strategico per la sicurezza dei mari, delle coste, dei fondali marini e per il mantenimento della pace.

Gli uomini e le donne della Marina, con le loro capacità e competenze altamente specializzate, sono davvero un grande motivo di orgoglio per tutta l’Italia.

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo visita il CINCNAV

​Il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav)

​Il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) è il vertice dell’organizzazione operativa della Marina militare e dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Marina. Dal Cincnav dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative assegnati. Alle dipendenze di CINCNAV operano oltre 18.000 militari, 91 Navi, 6 sommergibili, 75 aerei ed elicotteri.

Scopri di più sul Comando > marina.difesa.it/cincnav