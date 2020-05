Visita alla sede di AlmavivA

Questa mattina ho visitato la sede di AlmavivA, gruppo italiano che offre e gestisce servizi nell’ambito dell’Information & Communication Technology in Italia e all’estero.

Il Presidente, ing. Alberto Tripi e l’AD dott. Marco Tripi, insieme ai loro più stretti collaboratori, mi hanno presentato i principali programmi in atto con le diverse articolazioni della Pubblica amministrazione. Ho avuto occasione di approfondire, in particolar modo, le iniziative in essere con il Comparto Difesa e Sicurezza italiano, con un focus specifico sulle nostre Forze armate. Sono tanti i settori di sviluppo tecnologico e di progettazione. In tale ottica, abbiamo parlato delle sfide future del Comparto e delle prospettive per creare sinergie e partnership pubblico/private sempre più forti ed utili al Sistema Paese, soprattutto nel fase post Covid-19.

È stata la mia prima uscita dopo oltre due mesi di incessante attività in sede. È tempo di ripartire e riprendere, di persona, in modo graduale e in sicurezza, anche il contatto con il tessuto produttivo e sociale del nostro Paese.