Domattina, venerdì 24 giugno, interverrò al Workshop “La gestione delle infrastrutture critiche nel sistema Paese tra Rischio e Sicurezza“, organizzato da Diplomatia.

Le infrastrutture critiche stanno mostrando segnali di vulnerabilità, con la conseguente esposizione a gravi minacce e con il rischio di crisi a cascata su amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini. Situazione delicata per la sicurezza sia in ambito cibernetico che in ambito fisico. In un contesto così sensibile, si inserisce il DPCM 131/2020 che tra le altre cose individua i gestori di infrastrutture e servizi ritenuti strategici e che rientrano nel Perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, il sistema di difesa digitale approntato dal Governo.

Aprirà i lavori il Presidente di Diplomatia, l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, introdurrà il Project Leader del Tavolo IT-Cybersecurity e Direttore Relazioni Esterne Vantea Smart, Dott. Marco Gabriele Proietti.

Nel corso del workshop interverrò insieme all’Ambasciatore di Israele, S.E. Dror Eydar; il Dott. Pasquale De Rinaldis, CISO di ICCREA; il capo della ICT Security di Illimity Bank, Dott. Luca Dozio; il Dott. Massimo Ravenna, CISO di ACEA e il Dott. Massimo Tedeschi, CTO della Divisione Cyber Security di Leonardo.

L’evento, che si terrà alle ore 9:30 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sarà coordinato dal Dott. Luciano Ricci, Direttore Commerciale Vantea Smart, coordinatore del Tavolo IT-Cybersecurity.

Concluderà gli interventi l’Avv. Francesco Ago, Vice Presidente Senior di Diplomatia.