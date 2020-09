Sottosegretario Tofalo: buon inizio anno scolastico a studenti scuole militari

Il mio personale augurio di buon inizio, per il primo giorno di scuola, a chi oggi torna a sedere tra i banchi. Un inizio reso possibile grazie all’impegno e al lavoro di tutti gli operatori del mondo della scuola, ad ogni livello, che non senza difficoltà hanno assicurato che tutte le norme venissero rispettate.

L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando vi ha tenuti lontani dai vostri compagni e insegnanti. Con oggi si apre un nuovo percorso, sicuramente caratterizzato da nuove sfide, ma che vi porterà ad essere protagonisti attivi del vostro futuro e di quello del nostro Paese.

La scuola vi darà gli strumenti per crescere e costruire, cercate di coglierli tutti e di farli vostri.

Il mio particolare in bocca al lupo va agli allievi delle Scuole militari Nunziatella, Teulié, Douhet e Morosini.

L’augurio più grande e sincero è per il vostro futuro, qualunque sarà la strada che deciderete di percorrere vi auguro di credere sempre in voi stessi e di lavorare in squadra per rendere grande questo Paese.

Proprio questo giovedì visiterò l’Istituto di Studi Militari Marittimi e la Scuola militare Navale Morosini della Marina Militare, due degli Istituti della Difesa che rappresentano un’eccellenza del Paese e un modello virtuoso per la ricerca e l’istruzione italiana.

Tra gli altri impegni di questa settimana, domani farò visita al Reparto delle Frecce Tricolori, mercoledì incontrerò il 51° Stormo di Istrana dell’Aeronautica Militare e nella stessa giornata farò visita anche al Reggimento Lagunari dell’Esercito Italiano e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia.